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今日 13:26 香港財經 時事脈搏

【預算案】上環「一地多用」地皮料6年內落成

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《財政預算案》提及政府用地落實「一地多用」的多層發展模式，預留220億元作首批發展，涉及7幅用地，包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬議救護站，以及整合荃灣市中心4幅政府用地。

政府消息人士指出，7幅用地佔地由2000至4000平方米，預期上環的地皮會最快發展，擬建地庫停車場、圖書館及樓上作為不同政府部門的辦公室，最快下月提交區議會討論，料5至6年內可落成。

由於可以將不同政府用地整合在同一多層大樓內，同區其他政府用地有望騰空作其他用途，如上環林士街多層停車場可作其他發展。

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