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今日 13:08 香港財經 時事脈搏

【預算案】教育開支增12% 有需要學生獲派2500元

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政府公布2019至2020年度教育開支預算為1240億元，較去年修訂預算增加12.2%，即135億元，佔政府總開支約兩成。教育總開支佔本港生產總值比例提升至4.1%。

今年預算案提出向有需要學生一次過發放2500元津貼，支援學習需要，開支約8.9億元。政府消息指出，約有35.7萬人受惠，涵蓋學費減免計劃下半津及全津貼資助，包括幼稚園、小學、中學及大專院校的學生。

今年津貼金額較去年增加，惟未有如部分政黨建議，擴展津貼至讓全港學生受惠。消息人士稱，政府已考慮一籃子因素，包括今年政府財政盈餘狀況、學生整體需要及社會環境等，政府估計受惠人數與去年相若，就此項津貼的一筆過開支增加約兩成半。

另外，今年利民抒困措施亦包括延續去年做法，為2020年全港DSE考生代繳考試費，涉及開支約1.6億元。消息指出，政府暫未有計劃將此項安排變為恒常措施，今後仍要每一年審視是否有需要代繳考試費，亦與考評局正進行的檢討無關。

大學方面，預算案提出預留160億元專款，供教資會資助大學增建或翻新校舍設施。政府消息提到，現行機制由大學向教資會提出增建設施的建議，獲教資會批准後，如工程費用超過3000萬元須經立法會審批，日後仍會沿用此申請機制。

中學駐校社工將由現時每校約1.2名社工，增至「一校兩社工」。消息人士預計，全港460間中學將共增加約370名社工，會沿用現有模式由學校透過非政府機構增加社工服務，並商討增加督導人手，涉及每年經常開支約3.1億元。

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