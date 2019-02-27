香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波於《財政預算案》結語中表示，這份預算案的諮詢工作比上次開始得更早，舉行了約40場諮詢會，聽取不同界別或組群的代表對預算案的意見。此外，他更多次走進社區，走進市民的生活當中，了解他們對政府的期望、對預算案的想法。

陳茂波提到，記得有一個早上，在紅磡一家茶餐廳結賬時，收銀的女士告訴他，她有一名智障孩子，深深體會支援服務不足，希望政府提供更多殘疾人士院舍。另一次，一名基層兒童到其官邸參加活動，她的媽媽對陳茂波說，去年政府向有需要學生發放2000元開學津貼，讓她的孩子能報讀課外興趣班，培養所長，希望今年可以繼續發放。

陳茂波說，近月多次和公營醫療人員交流，了解到他們面對的困難，以及對改善醫療服務的想法。與市民接觸，聆聽他們的具體訴求和殷切期盼，對他有很大啟發，而他們的真誠坦率，更深深觸動了他。他指出，用心聆聽，由心出發，推出令市民受用和貼心的措施，是他編製預算案的一大動力。

他續稱，現實中資源不是無限，總要有所取捨。政府施政有緩急先後，也要兼顧各方需要。投入的資源再多，也不能馬上解決所有問題，尤其那些日積月累的社會痛點。但他堅信，只要一步一步切實處理，投入資源，問題始終可以緩解。

他直言，充足的資源是改善服務、提升市民生活質素的先決條件。要繼續善用優勢，把握機遇，推動經濟多元發展。

陳茂波又表示，香港人勤奮靈活，飽歷風浪而遇強愈強。來年經濟環境陰晴不定，但只要保持信心，懷抱希望，團結努力，香港一定可以擺脫陰霾，迎來晴天。