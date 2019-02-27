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財政司司長陳茂波在《財政預算案》中指出，政府會由2019至2020年度起，增撥約1.56億元，提高幼兒中心服務的資助水平，紓緩家長經濟壓力；改善日間及留宿幼兒中心合資格幼兒工作員的人手比例，並加強培訓，提升服務質素，以及分階段在北區、觀塘、沙田、葵青及元朗增加合共約400個資助獨立幼兒中心名額，為3歲以下幼兒提供長時間全日制照顧服務。

陳茂波表示，亦會增撥資源增加鄰里支援幼兒照顧計劃下的專業及支援人員人數，以加強社區保姆的訓練，改善服務質素，並提高社區保姆的服務獎勵金。此外，政府亦會重整現時互助幼兒中心的服務，並增加駐中心社工及支援人員的人數。上述措施將涉及每年約5200萬元額外經常撥款。

為及早識別和支援有福利需要的學前兒童及其家庭，陳茂波表示，將透過獎券基金撥款約9.9億元，推出為期3年的先導計劃，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。首階段服務已於今年2月開始。

為加強對離異家庭及其子女的支援，政府會在2019至2020年度起設立5間由非政府機構營辦的中心，提供一站式共享親職支援服務，並加強社署人手，涉及每年額外經常撥款約6900萬元。

陳茂波又稱，由2019至2020學年起，政府會在全港460多間中學實行「一校兩社工」，並相應增加督導人手，以增強青少年精神健康及提升抗壓能力，涉及每年經常開支約3.1億元。