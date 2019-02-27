香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在《財政預算案》中指出，中期預測主要從宏觀角度估算政府2020/21至2023/24年度期間的收支和財政情況。在這期間，政府基建開支會超過平均每年1000億元，經常開支增長則介乎每年5%至8.8%不等，大致高於同期平均每年5%的名義經濟增長。

他表示，收入方面，2019/20年度的地價收入主要以來年的賣地計劃和土地供應目標為依據，而2020/21年度起則以過往10年地價收入佔本地生產總值的平均水平(即本地生產總值3.9%)計算。亦假設利得稅和其他稅項的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。

此外，陳茂波稱，會將現時滾存至824億元的房屋儲備金分4年回撥到財政儲備，以更全面反映政府的財政狀況。

基於以上假設和安排，陳茂波估計經營賬目在這五個年度中，除2019/20年度外，每年都會錄得盈餘，非經營賬目則會在2021/22及2022/23年度出現輕微赤字。經營賬目在2019/20年度的預計赤字，主要是本財政預算案的一次性紓緩措施及關愛共享計劃所致。政府的財政狀況並無出現結構性的轉變。此外，充裕的財政儲備，也讓政府有能力滿足可見的開支需要。他對未來五年的財政預測，維持審慎樂觀。

陳茂波又指，在2024年3月底，預計財政儲備會有12246億元，相當於本地生產總值33.7%，或19個月的政府開支。總括而言，政府未來五年的收支大體上會錄得盈餘。然而，上述測算未有計及政府在中期預測期間，可能推出的退稅及紓緩措施。