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今日 11:24 香港財經 時事脈搏

【預算案】陳茂波:預測今年港經濟2至3%實質增長

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財政司司長陳茂波於《財政預算案》中表示，今年的環球經濟前景充滿變數，將會制約本港經濟表現。考慮到內外形勢的最新發展，會善用2018/19年度財政盈餘，提出一次性措施，支援企業，利民紓困。連同預算案內其他措施的提振作用，預測2019年香港經濟會有2至3%的實質增長。

然而，倘若外圍不利因素惡化，特別是如果中美貿易摩擦升級，對環球貿易、投資以至金融市場的衝擊會更大，不但會影響香港的出口及資產市場，本地的投資及私人消費亦會轉弱。反之，如果中美經貿關係向好，將有助消除外圍的不確定性，香港經濟增長或會較預測為佳。

通脹方面，預期今年經濟增長溫和，或會減輕本地成本增加的壓力。近期本地租金上升壓力減弱，也有助降低整體通脹幅度，美元走強亦可紓緩輸入通脹的壓力。綜合各項因素，預測2019年整體通脹率與基本通脹率均為2.5%

中期而言，香港經濟在2020至2023年間，預測平均每年實質增長3%，較過去十年2.8%的趨勢增長稍高，基本通脹率則預計平均為2.5%。上述中期預測假設期間沒有重大的外來衝擊。不過，目前外圍環境不利因素仍多，假如這些因素持續至明年或以後，甚或進一步惡化，將會窒礙環球經濟的增長，香港難免會受影響，須保持警覺。

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