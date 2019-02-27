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陳茂波展望2019年，環球經濟不明朗因素多，下行壓力亦大，由去年初的同步蓬勃增長驟變至現時的同步放緩，市場情緒轉趨審慎。國際貨幣基金組織去年10月和上月兩度下調2019年全球經濟增長預測，由原來的3.9%降至現時的3.5%，反映經濟放緩的風險不容忽視。

美國經濟自去年第四季受貿易摩擦升溫和利率正常化等一系列因素影響，金融市場大幅波動，市場預計2019年的增長放緩。英國脫歐過程一波三折，「硬脫歐」風險縈繞不散，對英國在脫歐後的經濟表現未敢樂觀。歐元區經濟亦見放緩，去年第四季按年增長只有百分之一點二，近月經濟活動及信心指標均進一步減弱。

亞洲方面，日本經濟在去年下半年受天災及外部需求放緩影響而明顯減弱，按年增幅接近零，今年預料只能緩慢增長。新加坡、台灣和韓國的增長動力亦已減慢，預料這些高收入經濟體今年的增長會維持溫和。另一方面，印度和東南亞國家聯盟（東盟）內的新興經濟體，雖然出口或受制於外圍因素，但內部需求仍然穩健，會支持今年的増長。

另外，內地經濟增長亦見減慢，去年第四季經濟增長6.4%，全年增長減慢至6.6%，與全年增長6.5%左右的目標相若。今年內地出口增長或會因外圍環境不明朗而再減慢，但近年對出口的依賴已經減少，加上當局最近實施多項提振措施，有助確保經濟穩健增長。

至於利率方面，美國聯儲局在今年1月的議息會議後表示未來制訂利率時會「保持耐性」，但亦指出往後的利率走向將視乎未來的經濟數據而定。市場對利率的預期，可能隨着經濟環境而轉變，或會加劇金融市場波動。

事實上，不明朗因素大大影響投資者的風險胃納。過去一年，無論是美國、內地或本港股市，都曾經在短時間內由高位顯著下跌，投資產品價格亦波幅顯著。