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新創建(00659)去年12月底提出以215億元收購富通保險，行政總裁馬紹祥表示，收購後，富通將與新創建以至新世界(00017)整個體系的醫療保險、保健、養生業務作跨平台合作，富通也會借助新世界系內在大灣區的資源來擴展業務。

馬紹祥指出，香港保險業受惠高資產值人口快速增長，以及人口老化和高儲蓄率等因素，前景相當理想。香港是中國內地及海外遊客尋求全面環球金融產品的首選地點，而富通財務穩健，償付能力在市場領先，故作出收購。

該公司執行董事何智恒指出，為支付215億元代價，年初已發行10億美元永續債，加上手頭現金70多億元，及已安排的銀團貸款，收購資金上毋須母公司新世界支持。

他續指，是次收購希望能為新創建帶來現金流及盈利貢獻，其人壽保險與旗下港怡醫院及內地11個醫療中心有協同效應，亦能與新世界系內醫療及顧客層面協同，未有計劃進軍其他金融板塊；將於4月發通函交代富通的盈力表現，現階段主力與監管機構溝通，等待收購獲批，未有打算改名。

執行董事鄭志明稱，今年度新創建業績似有下跌趨勢，是由於公司正值轉型期，把式微的資產大執位，以有增長前景的業務及資產取代，旗下服務行業會由保險與醫療業務形成新業態，而傳統建築則會與機械、人工智能、物聯網形成有現金流的新板塊。另外，在基建行業上，會把能源等前景較差的業務重組，以公路、航空、鐵路物流運輸及環境板塊形成新體系，相信業務執位後前景會更亮麗。

鄭志明指出，飛機租賃業務去年買入不少飛機，機隊規模將達216架，今年會主力改善組合，繼續物色新機會、分散風險，也不排除會出售舊飛機。

新巴及城巴上月20日落實加價5.6%及7%，馬紹祥稱，在2017年8月提交加價申請時，未有預計2018年員工薪酬及油價大升，會密切檢視情況及收入變化後，再考慮向政府申請加價。