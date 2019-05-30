香港財經 時事脈搏

新一年度《財政預算案》今早公布，財政司司長陳茂波早前「吹淡風」，表明下年度的財政盈餘難復千億水平，但強調政府不會因短期的經濟和財政變化而過度縮減開支，會「應使則使」，並且將「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」。

市場推測政府在新一份《財政預算案》的「派糖」力度將減弱，預料不會再如去年般向市民派錢，而多項市民關心的紓困措施亦將「縮水」:

‧薪俸稅退稅維持七成半，但料金額上限不足3萬元

‧差餉豁免或並非四季全免，每戶每季上限亦可能低於2500元

‧綜援金、低收入在職家庭津貼、長者生活津貼等由去年「三糧」縮減為「雙糧」



不過，預算案在民生、教育及醫療等範疇料仍有不少着墨。其中包括：

一.民生

‧設立「過渡性房屋基金」，涉及金額約20至30億元

‧撥出最少50億元，提升現有海濱長廊設施；在未來10年，將維港兩岸的海濱長廊延長至少13公里

‧預留超過5億元，分階段翻新全港超過200個衞生情況欠佳的公廁

‧預留2億元設立基金，加強樹木護養及管理，並培訓人才

二.教育

‧續向低收入家庭學生一次性派發2000元津貼

‧為2020年中學文憑試(DSE)學校考生代繳考試費

‧推中學「一校兩社工」政策

‧預留逾5億元經常性開支，改善小學校長及副校長薪酬，以及落實調整中學校長職級方案

‧中小學教師全面學位化

三.醫療

‧向醫管局增撥近6億元的經常開支，改善醫護人員薪酬及津貼等待遇

‧每年增撥4億元以擴寬《藥物名冊》

四.稅項

‧為合資格海事保險業務提供50%利得稅寬免，即稅率由16.5%減至8.25%

陳茂波早前發表網誌以「顏色的秘密」為題，率先披露預算案將以粉綠色為封面，寓意本港是「充滿生機的土壤，但仍要播種、灌溉、努力耕耘，才能有所收成」。他形容，今年前景不明朗，是有危有機的關鍵階段；預算案以粉綠色為封面，反映政府面對當下經濟環境的感受。