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今日 17:27 香港財經 港股直擊

遠展大灣區覓地產酒店項目 心儀深圳中山

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遠東發展(00035)主席邱達昌表示，因應中央早前公布的大灣區發展綱領，預料日後市場機遇龐大，故現正在區內物色新項目，目標為地產發展、酒店及停車場等，主要希望發展港人較熟悉的城市如深圳、中山等，惟目前仍處初步階段。

邱達昌認為，香港人面對土地不足、生活成本高昂等問題，大灣區規劃可給予港人移居內地的選擇，對年輕人而言發展機會亦會增加，屬有利政策；惟他亦形容「麻煩總是在細節當中」，故具體如何執行，稅務、醫療及交通等細節如何安排，才是最難處理的地方，有待日後商討。

至於香港或會被同化、失去獨特地位等質疑，邱達昌稱「中央對這問題仲緊張過香港」，因香港的特殊地位對中國整體發展有利，故相信在執行大灣區發展時會充分考慮有關問題，認為整體而言對香港是利多於弊。

另外，遠東董事總經理孔祥達指出，希望集團將來在物業發展，以及酒店、停車場及博彩業等經常性收入方面，可做到各佔整體營業額的55%及45%，並會維持派息比率在30%至40%水平，冀派息金額可隨業績穩步增長。

對於英國脫歐危機，以及全球經濟前景不明朗等因素，他稱集團不會因此而減慢投資步伐，有信心可在周期向下時物色到好的投資機會，對英國市場長遠前景仍感樂觀。

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