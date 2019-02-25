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今日 16:27 香港財經 港股直擊

中電年底洽電價 准許回報降今年全面反映

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受利潤管制協議影響，去年10月起的准許利潤回報率由9.99%下調至8%，拖累中電(00002)本地電力業務盈利按年下降3.4%至85.58億元。

中電副主席阮蘇少湄提醒，今年將會全面反映，但無透露對盈利影響的估算，僅指部分影響受新的固定資產投資所抵消，如天然氣機組及海上液化天然氣接收站；年尾將與政府討論會否加電價。

上網電價方面，她透露，截至1月底已接獲1700宗申請，當中八成獲批准，部分已接上網；對於部分公司處理上網電價時涉違法，她稱不評論個別公司做法，而中電會為客戶檢查設備，確保安全。

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