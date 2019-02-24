香港財經 時事脈搏

發展局局長黃偉綸表示，土地不足問題刻不容緩，香港不能再蹉跎歲月。政府有決心及信心落實土地供應小組提出的各個建議選項，期望社會上下一心，放下歧見，同心協力，朝着共同目標奮力向前。

政府決定按照小組建議的方向，發展粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地，至於高球場其餘140公頃用地，政府沒有計劃改變土地用途。

黃偉綸在網誌上稱，政府公布局發展方案前，已作充分考慮和評估，這是一個不容易的決定。香港作為一個多元社會，不同持份者有不同看法是正常不過，「針沒兩頭利」，但作為負責任的政府，在推行任何政策時，都必須小心、謹慎地審視及評估，以取得一個符合公眾最大利益的平衡。

他表示，政府決定收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，主要會增加公營房屋供應，預計2021年初或之前完成研究，通過城規程序並向立法會申請撥款後，最快2024年展開建造工程，爭取在4至5年後有單位落成。

至於高球場剩下的140公頃用地，政府暫無計劃改變土地用途。黃偉綸表示，實際上，中長期具潛力增加土地的選擇相對較多，可以提供的潛在土地數量和規劃彈性，亦較短中期大。

他又表示，大型填海計劃在過去一段時間近乎完全停頓，這是近年土地供應大幅減少的主要原因。本港有需要重啟填海工程，以解決迫切的土地短缺問題及有效地建立土地儲備。