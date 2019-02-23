香港財經 時事脈搏

發展局局長黃偉綸出席電台節目時表示，政府全盤接納土地供應專責小組的報告，經過行政長官會同行政會議小心考慮，相信不會有很多調整空間。

黃偉綸指出，收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，預計2024年初開始建屋，當局會展開詳細技術研究，期望可以提供多於早前估算的4600個單位，以公私營房屋比例七三比方向處理，但前提是不會對交通網絡造成巨大改變。

至於「明日大嶼」願景方面，黃偉綸指填海計劃預料花1300多億元，填100公頃土地，並引述測量學會估計，填海後的收入可達過萬億元，認為香港能夠負擔。