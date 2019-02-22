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今日 17:14 重要通告 港股直擊 香港財經

香港電訊全年多賺2% 派息增

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香港電訊(06823)公布，截至去年12月底止全年業績，股份合訂單位持有人應佔溢利48.25億元，按年增1.69%。每個股份合訂單位基本盈利63.73仙。

期內，末期分派每個股份合訂單位39.17仙，較去年同期派36.75仙，增6.59%。連同中期分派29.12仙，合共派68.29仙，較2017年64.87仙，增加5.27%。

由於電訊服務及流動通訊業務的表現穩健，加上營運效率持續改善，期內整體EBITDA按年升2.22%至125.58億元。集團總收益351.87億元，增加6.41%。

按業務看，電訊服務總收益217.74億元，按年增長1.16%；其中本地電話服務收益33.4億元，跌1.33%；數據服務73.72億元，升3.44%。寬頻網絡收益年內升2%，連續11年錄得增長。

流動通訊總收益140.09億元，按年增長14.47%。當中流動通訊服務收益升2.03%至82.52億元。該公司指，為客戶提供的手機品牌及型號多元化，涵蓋不同定價，推動年內流動通訊產品銷售增38.72%至57.57億元。EBITDA為49.59億元，升2.97%。

去年底的期末後付客戶每名客戶平均消費額(ARPU)198元，較去年6月的195元增加1.54%。

展望未來，香港電訊將繼續以穩固基礎為本，推動集團發展，並竭力維護和保持旗下業務的市場領導地位。同時，力求創新，善用現有的龐大基建和對市場的知識，發掘更多新業務和收益來源。

香港電訊又稱，隨着個人客戶陸續融入數碼生活及商業客戶加快數碼轉型，也將繼續引入和推動數碼領域的發展，堅定而靈巧地爭取數碼紅利(digital dividend)。目標是將資源在現有的穩固業務和各項新業務之間妥善分配，推動公司繼續繁榮發展。

下載港交所通告原文

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