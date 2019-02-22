香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍下跌，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌7日，報0.95571厘，較周四低0.02072厘，續創近10個月低位。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.53929厘，較周四低0.00854厘；1星期拆息回升至0.70429厘；兩星期拆息輕微下滑至0.82571厘；3個月拆息回落至1.57071厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.93714厘；1年期拆息亦回落至2.31607厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8479。