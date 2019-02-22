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蘋果iPhone旺季銷售跌 推免息分期買機

市場研究公司稱，去年第四季聖誕檔期，蘋果iPhone銷量下滑11.8%，創兩年最大跌幅。蘋果和支付寶稱，消費者可在蘋果網店，24個月免息分期付款買iPhone。

中國傳倡每年增購300億美元農產品

國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽，周四在白宮展開第七輪中美經貿磋商。據報，中國提議每年增加進口300億美元美國農產品。

華為擬提出計劃 緩解英國網絡安全憂慮

華為據報上半年提交報告，回應英國對其產品的網絡安全關注；集團提高加拿大研發開支15%，增聘200職位。

金價急挫逾20美元 跌幅半年最大

美國聯儲局加息態度未有預期般溫和，紐約期金跌20.1美元或1.5%，收報每盎斯1327.8美元，創半年最大單日跌幅。

製造業勞工市場降溫 道指收市挫103點

美國首次申領失業救濟人數四周移動平均數升至逾一年高，加上耐用品訂單數字未如理想，令到加息前景更加不明朗，投資者擔心未來經濟境況，道指曾挫192點，收市仍跌103點或0.40%；標指回落0.35%；納指跌0.39%。藥房股Walgreens跌1.8%；微軟逆市漲2.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 摩通降美國首季經濟增長預測至1.50%。

￭ 聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德：美國聯儲局無採取利率行動迫切需要。

￭ 主要貨幣滙價變動不大，美滙指數尾段靠穩在96.62。

￭ 美國原油庫存連升五周，上周增370萬桶；紐約期油收挫0.4%，布蘭特期油跌1美仙。

￭ 受企業業績不佳和脫歐問題困擾，英國股市下滑0.85%，德、法股市分別漲0.19%和不足1點。

￭ 戴比爾斯：去年9月以來，實驗室寶石批發價跌最多6成。

￭ 百度第4季淨利潤跌至20.8億人民幣；收入增15.4%，勝預測。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7245元，較周三紐約尾盤跌57點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28500點，較昨日恒指收市低水130點。

￭ ADR港股比例指數報28369點，較恒指香港收市低260點。

￭ 深水埗迷你盤AVA 228周四截票，接獲約264票，以周五首輪發售82伙計，超額逾兩倍。

￭ 華融(02799)預期年度盈利按年降90%至95%。華融金控(00993)料全年錄重大淨虧損。

￭ 雷蛇(01337)據報裁員約30人，約佔員工總數2%。Razer Phone 3開發已終止。