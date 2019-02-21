訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:07 香港財經

陳德霖:現時是適當時候退休 留些時間給家人

放大圖片

政府宣布，金管局總裁陳德霖將於今年10月1日退休。

陳德霖表示，很榮幸過去多年來能與金管局團隊攜手並肩，竭盡全力維持香港的貨幣和金融體系穩定，不斷提升香港作為國際金融中心的競爭力和地位。

他稱，畢業後工作了43年，認為現時是一個適當時候退休，多留些時間給家人。

陳德霖表示，會專注餘下7個月的工作，包括與下任總裁順利交接，確保金管局如常運作。

消息人士稱，陳德霖早前已知會政府，會在約滿後離任，正如他經常說「進有時，退有時」，現時是合適時候離開。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。