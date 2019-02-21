香港財經

政府宣布，金管局總裁陳德霖將於今年10月1日退休。

陳德霖表示，很榮幸過去多年來能與金管局團隊攜手並肩，竭盡全力維持香港的貨幣和金融體系穩定，不斷提升香港作為國際金融中心的競爭力和地位。

他稱，畢業後工作了43年，認為現時是一個適當時候退休，多留些時間給家人。

陳德霖表示，會專注餘下7個月的工作，包括與下任總裁順利交接，確保金管局如常運作。

消息人士稱，陳德霖早前已知會政府，會在約滿後離任，正如他經常說「進有時，退有時」，現時是合適時候離開。