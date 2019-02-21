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今日 16:54 中國財經 香港財經

商務部:將推動內地與港澳經貿政策銜接

商務部發言人高峰在例行發布會上表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持香港及澳門融入國家發展大局，會推動內地與港澳經貿政策銜接，研究相關政策及措施。

他續稱，更緊密經貿關係的安排(CEPA)已設有大灣區專章，商務部會透過CEPA在大灣區先行先試，擴大對港澳的服務貿易開放，提升市場一體化水平，並會多方位支持大灣區建設。

高峰指出，會支持港澳企業與境外經貿合作區對接，協助大灣區產品、設備、技術、標準、檢測、檢驗和認證服務「走出去」，共同開拓「一帶一路」國際市場。

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