香港財經

政府宣布，金管局總裁陳德霖將於今年10月1日退休。由財政司司長領導的遴選小組會負責下任金管局總裁的遴選工作。

財政司司長陳茂波感謝陳德霖在過去近十年擔任金管局總裁的傑出貢獻和盡心服務。

陳茂波表示，陳德霖自2009年起領導金管局，多年來不辭勞苦地強化香港的貨幣及銀行體系，推動香港成為亞洲國際金融中心。他尊重陳總裁希望在完成第二個任期後退休的決定。

陳茂波稱，自環球金融危機後，國際社會一直專注如何改革環球金融體系，以應對未來的衝擊。陳總裁在改革進程中一直扮演着關鍵角色。

陳茂波表示，香港擁有穩健的貨幣及銀行體系。金管局領導層的人事變更不會影響該局的運作和財金系統的穩定性。

由財政司司長領導的遴選小組會負責下任金管局總裁的遴選工作。該小組的成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛。在遴選工作完成後，政府會另作公布。

今年10月底將年屆65歲的陳德霖，1976年加入政府，1991年出任外滙基金管理局副局長，並與任志剛籌辦成立金管局，1996至2005年間出任金管局副總裁。2005年轉至渣打出任亞洲區副主席。2007年回歸政府，出任行政長官辦公室主任。

陳德霖2009年被委任為金管局總裁，接替退休的任志剛，並將於今年9月完成第二個5年任期。