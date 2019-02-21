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恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏指出，今年經營環境挑戰多。

有消息指恒生員工將獲發1個月花紅，鄭慧敏回應稱，員工花紅及人工加幅取決於工作表現及集團盈利，因人而異，不評論加幅。她稱，今年經營環境挑戰多，下次加薪幅度要待年底才能決定。

另外，鄭慧敏指出，恒生去年貸款增長9%，高於本港整體貸款4.4%的增速，但今年上半年將較波動，亦要留意貸款質素。

她又形容，集團去年派息不錯，資本比率健康，長遠會漸進派息，不想有太大波動，但強調派息水平仍要視乎盈利、長遠投資需要，以及監管要求。