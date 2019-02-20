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英政府官員:無發現華為涉網絡間諜 風險可控

英國國家網絡安全中心（NCSC）主管馬丁（Ciaran Martin）稱，有能力管控採用華為電訊設備帶來的風險，目前無發現任何證據顯示華為涉及網絡間諜活動。

文翠珊晤容克 促法理確認緊急擔保機制臨時性

英國首相文翠珊與歐盟委員會主席容克見面，會後表示會談有進展，但要對緊急擔保機制作出有法理依據上的轉變，時間愈來愈迫切。

聯儲局:憂全球經濟放緩 耐心掌握經濟形勢

美國聯儲局發表的1月議息紀錄偏鴿派，幾乎所有官員都希望今年停止縮表，貨幣政策則宜「耐心」，對利率前景的看法分歧未有定案，多名官員認為，若經濟維持增長，今年稍後應該採取加息行動；但另外多人認為，要等通脹高於局方目標才加息。

儲局議息紀錄偏鴿 納指「八連漲」

聯儲局的鴿派議息紀錄，支持美股反覆溫和造好，納指連漲八個交易日，收市升0.03%；蘋果彈0.6%。道指漲63點或0.24%，盤中最多升94點，也曾跌44點；Caterpillar飆3.3%，Walgreens挫3.5%。標指攀高0.18%。投資者觀望中美重啟貿易談判的進展，局限美股升勢。

外圍焦點簡訊

￭ 美國總統特朗普：若無法與歐盟達成貿協，或加徵歐洲進口車關稅。

￭ 美滙指數尾段升0.03%，報96.56，早段曾跌至96.29；美元兌日圓升0.2%。

￭ 紐約期金曾見每盎斯1349.8美元，創10個月高，收報1347.9，漲3.1美元或0.2%。

￭ 油價先跌後升，布蘭特期油漲0.95%，每桶收報67.08美元；紐約期油升1.48%。

￭ 藥房股CVS截至12月底止季度，按年轉虧4.19億美元；今年盈利預測遜估計。

￭ 英法德三大股市齊漲，升幅介乎0.69%至0.82%。

￭ 三星推可摺屏幕新手機，售價1980美元，4月26日發售。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7188元，較周二紐約尾盤漲268點子。

領展首度涉足深圳 66億人幣購商場

領展(00823)收購深圳新怡景商業中心，作價66億人民幣。有關交易是領展旗下於深圳首個、粵港澳大灣區內第二個收購項目。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28662點，較昨日恒指收市高水148點。

￭ 港股ADR報28542點，較本港高28點。

￭ 小米(01810)發布「小米9」手機，普通版最終定價2999元人民幣。董事長雷軍稱，今年要拿下歐洲市場。