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新世界發展(00017)與香港應用科技研究院合作推出香港首個置業區塊鏈跨界平台，並獲中銀香港(02388)率先加入，新平台可讓買家透過新世界的手機應用程式，處理及遞交有關買賣合約及申請按揭所需的文件，予銀行及律師行，減省顧客用電話溝通或親身到場處理等繁瑣程序。

新世界營業及市務總監黃浩賢預計，平台將於今年4月中下旬推出，會應用於旗下新盤及貨尾銷售，暫無意開放予其他發展商；而首階段平台只接入中銀香港，但未來一年陸續加入其他銀行，目前已有3、4間表示有興趣，有信心在客戶需求推動下，最終「間間都會加入」。

黃浩賢稱，整個區塊鏈平台項目花了2年時間籌備及開發，利用區塊鏈分賬式、去中央化的特性，確保買家資料加密、準確傳送。惟他不願透露項目的開發成本，強調平台不會收取顧客或其他服務供應商費用，是以提升買家體驗為主要目標，集團及其他合作方亦可藉此提升營運效應，節省人手處理其他更具生產力的工作。他提到，今、明兩年集團計劃銷售約4000至5000伙單位，料大部分買家均會使用新平台。

黃浩賢舉例解釋平台運作，指一般買家由簽訂臨時買賣合約後，到律師樓簽署正式合約，需時約兩個工作天，期間發展商和律師樓需人手處理大量文書及運送工作；惟新平台推出後，臨約資料可透過區塊鏈平台加密後，直接傳送至律師樓，令簽約前期準備時間可大幅縮短至1小時，方便買家，尤其是海外及內地的買家，在簽臨約後不用留港等待多日後才簽正式合約。

另外，由於平台亦接入銀行，買家可透過平台直接比較按揭資料、填表申請、查詢進度，並接收按揭審批結果，不用親身到分行排隊及遞交資料，以及影印大量相關文件。黃浩賢指出，一般買家為求穩陣，平均會同時向4間銀行申請按揭，「有些更跑6、7間」，透過平台一次過處理可節省大量時間。

對於平台推出後，會否令地產經紀在一手樓銷售時的角色進一步減弱，黃浩賢表示，經紀仍會主力負責招呼客戶，不預期會有任何改變。