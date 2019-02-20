香港財經

積金局副主席及行政總監羅盛梅指出，該局今年三大工作重點包括推進基金收費表現及成員利益的各項措施，及繼續致力開發「積金易」，即強積金中央電子平台(eMPF)的工作。在推進基金收費及表現方面將三管齊下，包括要求受託人將基金收費分類及要求受託人用同一標準評論其強積金計劃下的基金表現，以提高透明度、增加競爭、推動減費及推動基金經理的表現。

她指出，3月底將會推出全新的基金資訊平台，令計劃成員可在積金局網頁可以「貨比三家」，比較各基金的收費、表現及開支比。

同時，除現時的基金開支比率外，並要求受託人將強積金計劃基金收費分門別類，包括行政費、基金經理收費及保薦人收費，增加透明度，令計劃成員更易比較。

此外，該局已要求所有受託人，每年上載其計劃下的基金報告時，要使用同一套標準，評論有關基金的表現，「希望令受託人向消費者直接負責」，料今年6月所有強積金計劃會完全落實有關做法，相信此舉會有助提升受託人的管治及表現。

另外，就強積金自願供款扣稅方面，該局正與業界的工作小組推進有關工作，希望透過一個簡化、容易、透明的制度，能為計劃成員提供到一站式的安排。

有關「積金易」的發展，該局亦會全力推進，希望2022年分階段啟動。