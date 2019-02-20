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今日 16:22 香港財經 港股直擊 中國財經

港交所擬入股融滙通金51%股權

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金證股份(600446.SH)公布，控股子公司融滙通金擬以增資擴股的方式，引入港交所(00388)為控股股東，並已於今日簽署意向書。

交易完成後，港交所將持有融滙通金51%股權，金證股份仍持股29.4%，寧波眾創持股19.6%。

該公司指出，未來將與港交所整合雙方在金融科技、行業經驗等方面的資源，推動公司「回歸金融IT」戰略和「走出去」的實施。

融滙通金主要從事電腦軟硬件的技術開發、技術服務、技術諮詢、系統集成；訊息系統的技術開發及相關技術服務；依託互聯網等技術手段，提供金融中介服務。

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