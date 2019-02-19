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滙豐控股(00005)去年全年列賬基準除稅前利潤按年增長15.86%，遜於預期。行政總裁范寧表示，對於業績差過預期感失望，但放心的是，集團在現有環境採取正確的決定。

對於滙控香港區業務上季列賬稅前盈利25.61億美元，按年增速大幅放緩至5.5%。范寧表示，見不到香港信貸質素響起警號，強調信貸質素維持非常強勁，只是去年信貸需求稍有減少，以致相關資產增長亦減慢。

被問到滙控回購政策，范寧稱，政策未有改變，繼續傾向進行股份回購，但未能透露下次回購的時間。

展望未來，范寧形容，滙控今年開局良好，集團1月表現穩健，信貸需求有所降低，但佔有很多收入基礎的亞洲零售銀行客戶的核心投資仍然強勁，只是股票投資方面較少，反映客戶信心受到影響，因此仍要對下行風險及經濟環境保持警惕。

根據去年的業務收益趨勢，范寧預計，今年部分業務可以好轉，相信可以有2%至3%的收入增長，但取決於多項因素，又認為今年可以做到成本增速低於4%。他說，對今年的貸款增長感到正面，但不能將收入增速推高至雙位數，這與市場預期一成增長有差異。

范寧指，雖然收入增長率仍然低於支出增長率，但集團對於維持收入增長高於支出增長的目標不變，有轉變的是環球經濟環境，現時較為疲弱，尤其是去年第三季開始，伴隨着風險及不確定性，客戶取態亦較為審慎。

他提到，集團將會控制好成本，主要是考慮到短期前景，但仍會持續投資，規模將多於去年；而要做到收入增速快過支出增速，如何計劃支出及投資是最大挑戰，目前已開始減慢部分投資增速，但只是控制投資速度，並與收入前景同步，不代表要削減職位。

他強調目前正面對英國脫歐不明朗、面對中美貿易緊張關係，及未來利率走向變得不明確，這代表要保持警惕，積極管理支出基礎。