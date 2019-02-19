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今日 15:03 港股直擊 香港財經

實德金融料港股反彈難闖三萬關

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實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫認為，港股只屬熊市反彈，相信最高只能升至29700點，無法再闖三萬點關口。

郭啟倫指出，大市僅屬大幅反彈，不是轉勢，料高位將會有沽貨套現盤湧現，股市表現未能持續向上，主因經濟環境未有好轉。

他表示，市場已有高達11萬億美元資金泊入日本、德國等負利率債券，加上中國去槓桿壓抑經濟增長。美國就業數據雖好，但薪金增長數據停滯不前，均反映企業及市場擔憂環球經濟增長。

他認為，投資者可考慮內銀、內需及基建板塊，料可受惠大灣區概念，估計年內有雙位數升幅。

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