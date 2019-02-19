港股直擊 香港財經 重要通告

恒生銀行(00011)宣布，截至去年底止全年純利242.11億元，按年增長20.95%；每股盈利12.48元。

恒生宣布派發第四次中期股息每股3.6元，按年增16.13%；全年合共派息7.5元，按年11.94%。

期內，除稅前溢利284.32億元，按年增長20.1%。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前營業溢利289.43億元，按年增長17.71%。平均普通股股東權益回報率為16%。

總營業收入554.32億元，按年增長10.7%，其中淨利息收入300.47億元，按年增長22.26%；淨服務費收入70.67億元，按年增長4.62%。

恒生表示，客戶存款息差有所改善，惟部分被客戶貸款息差受壓所抵消，該行透過有效的資產及負債管理，令淨利息收益率上升24 個基點至2.18%。

截至去年底，普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為17.8%，總資本比率為20.2%。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，展望未來，預期經營環境繼續充滿挑戰。由於金融市場波動增加，以及市場對地緣政治發展與國際貿易存在憂慮，全球的增長在今年將會放緩。

她稱，該行建立靈活的營運環境，有助實行漸進增長策略。恒生更有效運用本身的市場領導地位及龐大而忠誠的客戶基礎，並於業務上保持靈活性，足以於不同市況下達致長遠增長。