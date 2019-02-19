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滙豐控股(00005)公布，截至去年底全年列賬基準除稅前利潤198.9億美元，按年增長15.86%，遜預期。

期內，經調整除稅前利潤217.19億美元，按年升2.77%。

滙控第四次中期息派0.21美元，金額維持往年水平，使2018年派息總額達到0.51美元。滙控表示，有信心維持現時的派息水平。

滙控去年首三季列賬基準除稅前利潤166.34億元。按此計算，即滙控第四季利潤為32.56億美元，較2017年的利潤23.04億美元，按年上升41.32%。

2018年，滙控列賬基準收入537.8億美元，按年增4.54%，因息差擴濶和結餘上升，推動各項環球業務的存款收入增長，主要來自亞洲，惟有關增幅被企業中心的收入下降所部分抵消。經調整收入539.4億美元，升4.41%。

期內，列賬基準營業支出346.59億美元，按年減少0.64%，因支出增長，包括為推動業務增長和提升電子銀行服務而作出的投資，被重大項目的有利變動 淨額抵消有餘。經調整營業支出329.9億美元，增5.63%。平均有形股本回報率由6.8%升至8.6%，升幅1.8個百分點。

期內，經調整收入增長率與支出增長率之差為負1.2%，因市況疲弱導致去年第四季的經調整收入回落所致。營業支出則因投入資源以推動業務增長而上升。集團重申會致力實現經調整收入增長率高於支出增長率的目標。

滙控行政總裁范寧表示，雖然第四季市況充滿挑戰，但滙控的利潤與收入均有增長，有形股本回報率大幅超越2017年的水平，是集團爭取於2020年前達致有形股本回報率超過11%的初步成果。