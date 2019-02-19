香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌4日，並再度跌穿1厘水平，報0.99929厘，較周一低0.01714厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.56857厘，較周一挫0.22822厘；1星期拆息回落至0.75107厘；兩星期拆息輕微下跌至0.87643厘；3個月拆息則回落至1.66536厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.04714厘；1年期拆息亦走低至2.3925厘。

港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.8481。