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今日 22:12 香港財經

綱要倡撤粵港澳漫遊費 數碼通:會詳研

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就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出取消粵港澳手機長途及漫遊費，數碼通(00315)表示，會詳細研究綱要內容。

數碼通表示，為迎合經常需要往返大灣區客戶的需要，已於早前推出大灣區數據共享，讓客戶以單一月費，毋須換SIM，享用大灣區數據服務，尊享無縫及方便的通訊體驗。

此外，客戶亦可選用「大灣區自在通」增值服務，毋須換SIM之餘，更送中國國內流動電話號碼，方便登記內地服務，如開通內地銀行戶口及電子支付等，並可接收內地短訊及接聽來電，每月更可享中澳漫遊數據。

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