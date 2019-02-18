香港財經 時事脈搏

中共中央與國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，涉及金融、創科等不同範疇。民主黨主席胡志偉回應指，綱要為整個大灣區訂立發展方向，將大灣區構建成國際競爭力的現代產業體系，當中提及香港具有特殊優勢，亦有提及其他城市具有不同發展空間，意味中央鳴槍開跑，讓大灣區各個城市「八仙過海，各顯神通」。

胡志偉提醒，倘若香港不思進取，固步自封，甘於「做妹仔」，香港勢必落後於形勢，在區內人才爭奪下，香港甚至可能變成人才沙漠，最終淪為內地二三線的城市。

胡志偉指出，特首林鄭月娥為粵港澳大灣區建設領導小組成員，但過去林鄭月娥討論大灣區時，往往以「妹仔」的心態事事迎合內地，自我矮化，自甘墮後，沒有以香港利益出發，任由香港「被規劃」，甘願成為內地其他城市的「妹仔」，服務其他城市的需要，最終只會令香港失去龍頭地位，被鄰近地區迎頭趕上。

胡志偉指出，大灣區規劃最終對香港是否有利，主要在於特區政府的心態及戰略定位。他比喻指，整個大灣區發展，猶如龜兔賽跑，其他內地城市都以自身利益為最主要的考慮，以「競爭」而非「配合」的角度為自己城市的發展尋找好處，香港則以「配合」而非「競爭」角度作考量，林鄭甚至曾經提出「大灣區需要各地優勢互補，創造更大經濟容量，亦要盡可能避免激烈競爭」。

胡志偉表示，倘若香港仍以不競爭的「陪跑」心態面向大灣區發展，固步自封，放棄帶領大灣區走向國際的火車頭地位，在此消彼長下，香港只會成為其他城市的「妹仔」，協助其他城市發展而損害香港的長遠利益，在區內人才爭奪下，香港甚至可能變成人才沙漠，最終只能做內地二三線的城市。

胡志偉進一步解釋，規劃綱要鼓勵香港融入內地，提出多項措施鼓勵香港人返回內地服務。這種以香港人才輸出大灣區為主軸的政策，只令香港成為「人才廢墟」，削弱香港的競爭力。胡志偉以科研為例，香港應該以成為「矽谷」為目標，加強競爭力，才能成為整個大灣區的「火車頭」，帶領大灣區走向國際。

然而，現時深圳等鄰近城市都提出優厚吸引香港人才，特區政府則反過來不斷呼籲香港人才「北上」，掏空香港人才庫，令香港科研發展停滯不前，政府必須改變思維，不是將人才「輸出去」，相反是要「引進來」。