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中共中央與國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，綱要提到構建具國際競爭力的現代產業體系。

加快發展先進製造業。發揮香港、澳門、廣州、深圳創新研發能力強、運營總部密集以及珠海、佛山、惠州、東莞、 中山、江門、肇慶等地產業鏈齊全的優勢，加強大灣區產業對接，提高協作發展水平。

以珠海、佛山為龍頭建設珠江西岸先進裝備製造業產業帶；以深圳、東莞為核心在珠江東岸打造具全球影響力和競爭力的電子訊息等世界級先進製造業產業集群。支持香港在優勢領域探索「再工業化」；加快製造業結構調整，大力發展智能製造裝備和產品。

培育壯大戰略性新興產業。推動新一代信息技術、生物技術、新材料等發展壯大新支柱產業。在新型顯示、5G和移動互聯網、生物醫藥、基因檢測等重點領域培育重大產業項目；培育新能源、節能環保等產業；積極發展共享經濟等。

大力發展海洋經濟。加強粵港澳合作，拓展藍色經濟空間，共同建設現代海洋產業基地。支持香港發揮海洋經濟基礎領域創新研究優勢。支持粵港澳通過加強金融合作推進海洋經濟發展，探索在境內外發行企業海洋開發債券，鼓勵 產業(股權)投資基金投資海洋綜合開發企業和項目，依托香港高增值海運和金融服務的優勢，發展海上保險、再保險及船舶金融等特色金融業。