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中共中央、國務院印發粵港澳大灣區發展規劃綱要，提出要深入實施創新驅動發展戰略，深化粵港澳創新合作，着力提升科技成果轉化能力，建設全球科技創新高地和新興產業重要策源地。

綱要提到，要加強科技創新合作，充分發揮粵港澳科技和產業優勢，積極吸引對接全球創新資源，推進「廣州－深圳－香港－澳門」科技創新走廊建設，探索有利於人才、資本、訊息、技術等創新要素跨境流動和區域融通的政策舉措，共建粵港澳大灣區大數據中心和國際化創新平台。

研究實施促進粵港澳大灣區出入境、工作、居住、物流等更加便利化的政策措施，鼓勵科技和學術人才交往交流。允許香港、澳門符合條件的高校、科研機構申請內地科技項目，並按規定在內地及港澳使用相關資金。支持粵港澳設立聯合創新專項資金，就重大科研項目開展合作，允許相關資金在大灣區跨境使用。

同時，在珠三角九市建設一批面向港澳的科技企業孵化器，為港澳高校、科研機構的先進技術成果轉移轉化提供便利條件。支持香港私募基金參與大灣區創新型科技企業融資，允許符合條件的創新型科技企業進入香港上市集資平台，將香港發展成為大灣區高新技術產業融資中心。

依託粵港、粵澳及泛珠三角區域知識產權合作機制，全面加強粵港澳大灣區在知識產權保護、專業人才培養等領域的合作，支持香港成為區域知識產權貿易中心。