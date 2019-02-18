香港財經 時事脈搏

去年訪港旅客人次增長11.4%，達6514.8萬人次創新高，內地市場佔78%，而整體過夜旅客增4.9%至2926.3萬人次，內地市場佔68%。香港旅遊發展局呈交2019至2020年度工作計劃，預測今年整體訪港旅客增長放緩至1.9%，但仍會創新高達6640.5萬人次，其中過夜旅客增2.1%，惟過夜旅客人均消費將跌6.2%，至6195元。

旅遊發展局總幹事劉鎮漢解釋，今年旅遊業面對挑戰，前景難以預測，走勢反覆無常，受息口走勢及內地經濟有放緩跡象，加上英國脫歐及中美貿易糾紛等多項不明朗因素，影響整體經濟，而且美元持續強勢，令其他貨幣滙率相對疲弱，影響旅客來港意欲。他又指出，去年基數較大，港珠澳大橋開通及高鐵香港段連接，為旅客帶來新鮮感，但新鮮感將慢慢減少，增長步伐便會逐漸放緩。

旅發局指出，總推廣預算約4.3億元，其中1.7億元用於推廣客源市場，77%投放在非內地市場，包括台灣、日本、南韓及東南亞等短途市場，其中的57%用予國際短途客，相信能帶來輕微升幅。當局會推廣5大香港綠色秘境、藝術、地道文化，並由粵港澳三地合作開發大灣區旅遊產品。

他指出，內地旅客已是全球旅遊市場的主要動力，香港地理接近內地，無可避免會有內地旅客，而香港是歡迎世界各地旅客的城市。內地市場佔78%，但投放資源只佔23%，希望內地市場仍有升幅之餘，國際市場也要有相應增長。雖然國際市場受機位、酒店房及滙率限制，但內地客來港並非必然，2014及2015年便出現內地客大減情況，要靠非內地客支撐，相信現時投放大部分資源在非內地客，是正確策略。

旅遊業議會主席黃進達表示，對於旅客集中在某些區域的市民帶來困擾，議會與業界會緊密協調，將會在2月尾或3月初公布措施，分流內地旅行團。