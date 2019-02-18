香港財經

南商今年會為客戶更換提款卡，為吸納更多年輕客戶群，近日與美國漫畫商DC合作，推出正義聯盟為主題的提款卡，南商副總裁梅月嫦表示，現時客戶平均年齡約50歲，冀將客戶層年輕化。

她續稱，客戶亦可選擇更換傳統款式提款卡，希望正義聯盟主題卡今年發卡量可達5萬張。

除吸納年輕客戶外，梅月嫦又稱，現時不少港人經常往返中港兩地，在該行開設戶口可同時開南商中國戶口，並直接將資金滙到內地戶口，而南商不會另收手續費，可讓客戶支付內地賬單。另外，南商銀聯卡亦可綁定到雲閃付，港人可在內地消費時使用電子支付。