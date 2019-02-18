香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，報1.01643厘，較上周五低0.00821厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.79679厘，較上周五彈0.22286厘；1星期拆息回升至0.79536厘；兩星期拆息輕微上揚至0.885厘；3個月拆息回落至1.70929厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.10416厘；1年期拆息回落至2.4375厘。

港滙方面，截至上午11時32分，港元兌美元報7.8474。