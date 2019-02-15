香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌兩天，報1.02464厘，較周四低0.01965厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.57393厘，較上日低0.01714厘，連續三日下跌；1星期拆息回落至0.73429厘；兩星期拆息亦降至0.86893厘；3個月拆息則仍然持平。

長息出現回升，半年期上揚至2.11143厘；1年期拆息微升至2.43875厘。

港滙方面，截至上午11時20分，報7.8475。