香港財經

《福布斯》雜誌公布2019年香港50大富豪排行榜，89歲的李錦記集團主席李文達從去年的第11位躍居第三，身家171億元(1333.8億港元)，較去年的89億元增長近一倍，這亦是李錦記家族首次打入香港富豪榜頭三甲。

做蠔油起家的李錦記，是香港罕有的百年老字號，由廣東香山人李錦裳1888年創辦，1932年公司總部遷往香港，李氏第三代李文達1972年掌管公司，引進日本釀造技術，加速現代化，蠔油及蝦醬暢銷世界各地。

李錦記內地直銷公司無限極(中國)成為公司醬油業務以外，另一個重大利潤來源。無限極(中國)由李文達四子李惠森，於1992年在廣州創立，進軍中草藥健康產品業務，從事中草藥健康產品研發、生產、銷售及服務，其後將業務由內地推展至香港、東南亞、加拿大等地，通過數碼直銷模式不斷拓展。

近年憑無限極賺錢，其後利用資金狂掃物業，6年間斥300億資金掃香港及海外物業。最大額的是2017年斥資128億元收購倫敦商廈Fenchurch Street 20號，打破英國單幢商廈的成交紀錄。

李錦記2010年以43.5億元購入上環維德廣場，其後改名為「無限極廣場」，一直收租持有至今，目前估值逾百億元。另外，2015年斥62億元購入上海「企業天地3號」物業。

由於李錦記沒有上市，未曾透露任何業務資料。李錦記多年來拒絕上市，百多年間經歷兩次分家。六七暴動後，李錦裳長子和次子提出分家移民，當時三子李兆南支持兒子李文達收購另外兩房的股權。1986年，李錦記再出現分家危機，李文達計劃在大埔建新廠房，弟弟李文樂反對擴廠而要求分家，最終兄弟拆夥，李文達舉債買下弟弟的股權。