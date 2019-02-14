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今日 16:37 香港財經

中總冀預算案助業界抓緊大灣區機遇

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香港中華總商會已就《財政預算案》提交意見書，該會會長蔡冠深指出，粵港澳大灣區發展規劃綱要將於日內正式出台，期望《預算案》能增加對業界的資源投放，積極配合大灣區建設工作，協助本港企業及人才全面把握區域發展機遇。

他認為，當局應加強與內地部門磋商，例如探討成立「大灣區金融管理局」，逐步建立人民幣雙向流動機制、實行「在岸」及「離岸」賬戶雙軌模式、構建三地兼容的電子支付平台等，亦應爭取內地放寬港商的市場准入條件，落實「港人港稅」、全面專業資格互認等安排。粵港澳三地政府更可進一步簡化跨境運輸往來手續，長遠研究推出整個大灣區適用的出入境通行證明文件，提升人流物流互動效率。

大灣區建設將有助本港加快構建創新科技生態圏，蔡冠深建議，《預算案》考慮將企業研發開支扣稅安排，放寬至適用於內地進行的研發項目，並進一步上調中小企研發開支的免稅上限。

此外，面對中美貿易等經濟不明朗因素，中總認同特區政府推出優化「中小企融資擔保計劃」等多項支援措施，建議《預算案》考慮延長計劃申請期限、探討將八成信貸擔保額的特別優惠恒常化，並與銀行協商放寬申請批核、簡化索償流程等，進一步紓緩中小企資金周轉困難的情況。

該會亦期望當局可提供更多投資推廣基金資助，例如研究將「BUD專項基金」適用範圍進一步延伸至「一帶一路」地區、適度下調貿發局考察團收費等。

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