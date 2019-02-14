香港財經

澳洲會計師公會就新一份《財政預算案》提出一系列稅務建議，促請政府通過短期的紓困措施以改善民生，同時兼顧長遠的發展規劃，保持有競爭力的商業環境。公會預期2018至2019年度財政盈餘約480億元，較往年1490億元大幅減少。

公會建議，政府予每名納稅人及其供養的父母和子女醫療費用可直接扣減，每人每年上限8000元。澳洲會計師公會2019年大中華區分會副會長劉明揚表示，直接扣減醫療費用有助紓緩納稅人，尤其是正供養高齡父母人士日益增加的醫療成本壓力。

同時，公會又建議正在供養父母或(外)祖父母的納稅人，豁免其父母或(外)祖父母所在居住地域的限制，均可享有免稅額。另外，建議政府增加子女基本免稅額，從現時12萬元調整至首名子女15萬元，第二名子女免稅額加至20萬元，第三名及以後免稅額加至25萬元。

公會建議政府再額外提供8.25%稅務優惠予創新科技企業，亦引入稅務虧損轉回，以抵消以前年度產生的應課稅利潤從而申請退稅。為鼓勵更多香港企業及人才進入大灣區，公會建議政府繼續與內地政府溝通，期望能爭取全職在大灣區內工作的香港人只需繳交15%的內地個人所得稅，以減少兩地個人稅負上的差異，從而促進兩地人才的互動和交流。

劉明揚指出，香港的競爭優勢之一是擁有簡單的低稅制，但稅基狹窄容易受周邊市場影響，導致財政年度的盈餘出現大幅波動，建議政府配合新的經濟結構，重新檢討稅制，同時善用現有的財政儲備，為香港發展多元化經濟規劃未來。