重要通告 香港財經

內地瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝集團(01820)上載招股文件，擬在本港主板上市。

公司計劃發售7515.8萬股，其中10%公開發售，90%國際配售，每股發售價介乎3.98元至4.76元，集資最多3.58億元。每手1000股，入場費4807.97元。

明天(10日)起開始接受認購申請，周四(13日)中午截止，預期股份將於12月21日開始買賣。

該公司上市引入3名基石投資者，包括玖龍紙業(02689)、Mega Capital及上海交易所上市的山鷹紙業， 分別認購5970萬元、1556.6萬元及5970萬元股份。

該公司計劃上市集資所得，其中約73.6%用於擴大華東及華南地區的工廠版圖；約16.9%用於為現有工廠升級生產設備及購置新機器及設備；約9.5%用作營運資 金及其他一般公司用途。

根據弗若斯特沙利文，截至2017年12月31日止年度，公司就營業收入而言為中國第七大瓦楞紙包裝供應商。截至今年6月底止六個月之營業收入為9.06億元人民幣，按年增長27%；期內溢利6155萬元人民幣，按年下跌14.8%。

截至2017年12月31日止三個年度及截至今年6月底止六個月，公司的毛利率分別約為21.9%、20.5%、21.0%及19.5%。

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