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今日 15:48 香港財經

房協:未補價出租計劃暫收64份申請

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房屋協會9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，暫時收到11名業主及53名租客申請，預計明年1月落實首個配對。

房協行政總裁黃傑龍出席電台節目時表示，收到七成意見希望能夠將整個單位出租，房協會檢討計劃作出改善，期望往後吸引更多申請。

對於新居屋定價由巿價七折減至五二折出售，黃傑龍指出，這對房協造成很大的財務負擔，已不斷與運房局溝通，相信政府會提供地價優惠，協助房協。

另外，就過渡房屋研究，黃傑龍稱，物色的地盤要求至少可以用上5年才算物有所值，不排除會考慮空置校舍。

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