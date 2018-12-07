香港財經

香港證監會公布，截至9月底半年錄得虧損553萬元；去年同期錄得盈利2794.4萬元。

期內，收入8.72億元，按年跌2.94%。其中，徵費收入7.65億元，按年增長21.73%；扣除費用後的投資收入3663.8萬元，按年跌79.37%；滙兌錄得1235.1萬元損失，去年同期則為收益1504.3萬元。

於9月底止季度，錄得虧損1286.8萬元；去年同期錄得收益2601萬元。期內，收入4.33億元，按年減少8.37%。

截至9月底，在預留30億元作日後可能購置辦公室物業之用後，證監會儲備維持在42億元。

證監會表示，於該季審閱了118宗新上市申請，數量按季增加7.3%。季內，證監會對5家持牌機構及5名代表採取了紀律處分，涉及的罰款合共為4040萬元；因應股價及成交量的異動，向中介機構提出1958項索取交易及賬戶紀錄的要求。證監於季內對持牌機構進行了81次現場視察，以查核其遵守相關監管規定的情況。

截至9月底，持牌機構及人士和註冊機構的總數按年增加5%至46063；其中，持牌機構的數目上升9%至2844家。證監指出，該季收到2354宗牌照申請，按季增加15.9%，按年升14.6%；其中，機構申請的數量按季增加13%至85宗，按年升幅為6%。

證監會季內認可31隻單位信託及互惠基金，和74項公開發售的非上市結構性投資產品。截至9月底，在內地與香港的基金互認安排下，獲證監會認可的內地基金共有50隻，其中包括兩隻傘子基金，而獲中證監批准的香港基金則有15隻。