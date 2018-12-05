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今日 21:28 香港財經

邱騰華:港不卑不亢應對中美貿戰

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立法會休會辯論中美貿易戰對香港的影響，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港在中美貿易摩擦下處於被動局面，特區政府會以不卑不亢的態度面對，不會因壓力而背棄原則。

邱騰華表示，如認為香港能單方面叫停中美貿易糾紛，是妙想天開，但若因貿易戰或美方國會近期的報告，說到香港面臨萬劫不復，則是自己嚇自己。

他指出，本港過去10個月面對貿易戰，政府已採取針對性措施，包括出口保險信用局推出措施協助業界，政府會盡量掌握情況，而中美兩國元首早前能夠達成較好共識，短期內對香港有紓緩作用，但中期仍要觀察。

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