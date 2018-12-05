香港財經

港元拆息(HIBOR)進一步上升，1個月拆升見2.04厘，富邦銀行高級副總裁兼金融市場主管鄺國榮認為，在各銀行要準備年結的情況下，拆息有機會繼續向上，料要到2.3厘左右才會見頂，但各銀行資金成本及需求有所不同，估計12月僅得部分銀行會再跟隨美國加息，而且以中小行、9月加幅為0.125厘的銀行跟加機會較大，大型銀行則可能按兵不動。

他解釋，整體銀行業流動性仍然相當充裕，而中美貿易戰仍存在不明朗性，客戶近月貸款及投資態度趨審慎，未來資金需求料會下降，在此情況下港銀未必有誘因調升利率。

現時香港有3個最優惠利率(P)，大行如滙豐、恒生(00011)和中銀香港(02388)為5.125厘，其他中小型銀行普遍為5.375厘，富邦和華僑永亨則於9月加息0.25厘至5.5厘。鄺國榮預期，部分現時P在5.375厘的中小型銀行考慮資金成本後，會在12月再加0.125厘至5.5厘。

至於明年加息步伐，鄺國榮指出，中美貿易戰難望在短期內達成協議，不利貿易及經濟活動，美國明年加息最多介乎1至2次，而貿易談判會於首季度進行，在未有確實成果前聯儲局勢會先觀察市況，相信最快在明年6月才會再加息。他續稱，加息始終不利經濟增長，美國加息周期很大機會在明年完結並見頂，香港則暫難預測會否再跟加。

美國仍有加息機會，中國經濟增長漸放緩，鄺國榮認為當局有必要再推出刺激經濟措施，由於近日人民幣漸轉強，相信有條件、亦在適當時機降準。他表示，當貨幣太弱時，降準等寛鬆措施會令滙價受壓，但現時人民幣轉強，為人行帶來足夠緩衝推更寬鬆貨幣政策，預期放水救經濟後，人民幣滙價仍可見足夠支持，短期內將在6.8至6.9水平上落。