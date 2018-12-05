香港財經

支付平台Adyen一項調查顯示，過去12個月，多達89%香港購物者因商店大排長龍而放棄購物，付款時大排長龍令購物者困擾，亦令本港零售商過去12個月內損失逾23.5億(美元‧下同)(183.3億港元)。

調查指出，輪候付款時間過長而導致零售業收入損失高達12.6億元，其中10.9億元是因為購物者因付款人龍過長而選擇離開商店而到其他店舖購買。57%香港購物者認為可以接受的輪候時間為5至10分鐘。

調查又顯示，香港人是全球最熱衷網購的消費族群之一，每5個購物者中就有1人在網上購買食品雜貨。而品牌價值甚為重要，37%香港消費者願意多付金錢以獲取良好的品牌體驗。

調查又凸顯客戶偏好項目有助提高品牌忠誠度，約54%香港購物者表示，如能於親往店舖前在網上查看是否有存貨，可以提高他們對品牌的忠誠度。

付款方式亦是導致收入損失的另一關鍵要素，34%購物者一旦無法使用熟悉且信賴的付款方式時，會離開商店；另有22%受訪者表示會大大減少購物量。過去12個月，香港零售商因無法滿足客戶期望而損失的收入達6850萬元。

調查顯示，62%港人以信用卡作為首選付款方式，其次為現金(56%)，24%受訪者愛用非接觸式付款。