港元拆息全面上揚，其中1個月拆息連升七日，升穿2厘，是9月28日以來首見。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)連升七日，升至2.0428厘。隔夜息升至0.8607厘。
1星期拆息升至1.0678厘；兩星期拆息升至1.1671厘；3個月拆息升至2.2103厘。
長息方面，半年期升至2.3835厘；1年期拆息升至2.7281厘。
港元滙價偏強，截至上午11時26分，港滙報7.8054，最高見7.8023。
今日 11:32 香港財經
港元拆息全面上揚，其中1個月拆息連升七日，升穿2厘，是9月28日以來首見。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)連升七日，升至2.0428厘。隔夜息升至0.8607厘。
1星期拆息升至1.0678厘；兩星期拆息升至1.1671厘；3個月拆息升至2.2103厘。
長息方面，半年期升至2.3835厘；1年期拆息升至2.7281厘。
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