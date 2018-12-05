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今日 09:26 香港財經

港PMI續收縮 創近兩年半低

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本港11月採購經理指數(PMI)繼續處於收縮區間，並創近兩年半新低。

經季節調整後，11月日經香港PMI為47.1，低於10月的48.6，顯示私營經濟明顯轉差，並創2016年6月以來最低。PMI因產出與新訂單量同時收縮而受壓。資料指出，中美貿易爭端繼續成為影響經營活動的主要因素。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟繼續因中美僵持不下的貿易摩擦而備受困擾。最新日經PMI數據顯示，香港營商環境的景氣度於第四季中段進一步轉差。市場需求仍然疲弱，企業新接的業務因出口訂單減少而再度下跌。值得關注的是，輸往中國內地的銷量收縮至3年以來低位。貿戰升溫為營商環境增添不明朗因素，打亂了企業發展業務的計劃。

他指出，營商情緒持續負面，這情況並不教人意外。產出預期指數觸及2016年初低位。至於悲觀的原因，業者提及競爭加劇和人民幣轉弱。不同前瞻性指標皆反映，增長動力有可能於未來數月進一步減退。

期內，新業務連跌8個月，跌幅接近兩年半最大，當中又以中國內需的跌幅最受拖累，企業因而進一步減產。整體投入成本上升，但產出售價向下。企業為因應疲弱的市場以及客戶議價的要求，已連續4個月調低售價。

企業11月份的營商信心進一步減弱，產出預期指數呈2016年3月以來低位。

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