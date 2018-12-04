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今日 16:50 香港財經

友邦香港首三季三項指標市場份額居首

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友邦香港表示，保監局最新公布首三季長期保險業務臨時統計數字中，包括年化新保費、新造保單保費及新造保單數目均位列第一。

首三季年化新保費136.97億元，佔市場份額16.8%；新造保單保費266.33億元，佔市場份額22.1%；新造保單數目，近29萬張，佔市場份額29.4%。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，友邦香港能在這三項保險業界重視的業績指標均位列第一，足證友邦的專業服務及產品獲得市場肯定。友邦會繼續努力，為客戶提供最優質的保障及財富管理方案。

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