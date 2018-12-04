香港財經

摩根資產管理公布最新「摩根投資者信心指數」調查結果，香港投資者情緒指數從2018年4月記錄的106點大跌至88點，是自2009年以來首次跌穿100的中性水平。

全部分類指數均跌至負值範圍，其中恒生指數分類指數跌幅最大，從111點跌至87點。「投資組合值價」分類指數下跌20點至95點。「香港經濟環境」、「香港投資環境及市場氣氛」、「環球經濟環境」及「投資金額」分類指數，分別跌至85點、87點、83點及93點。

整體而言，只有3%的投資者認為指數可於未來6個月升穿28000點，而2018年4月的數據為87%。

摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恆指出，貿易緊張局勢持續、市場波幅上升及環球與中國經濟增長放緩，令投資者倍感憂慮，導致市場信心疲弱。受中美貿易緊張局勢直接影響，56%投資者的風險偏好有所下降。美元強勢亦令新興市場受壓，但該行認為未來幾年美元或將貶值。

他續稱，投資者變得更傾向避險，30%的投資者表示將考慮增持現金，29%投資者已減少股票等風險資產持倉。

調查結果又顯示，香港投資者對退休策劃採取極為保守方法，投資者利用37%退休資產持有無風險儲蓄賬戶、定期存款或儲蓄保險產品，作為累積退休儲蓄的方法。

摩根資產管理亞太退休策略師Wina Appleton表示，投資者應平衡自己風險承受能力與投資期限，再決定自身的退休儲蓄安排。不幸的是，過分關注短期情緒的投資者往往作出下意識反應，許多香港人不確定自己能否順利實現退休後的財務目標。